«Ньюкасл» предложил 19 млн евро за вратаря

Голкипер «Бёрнли» Джеймс Траффорд может сменить клуб этим летом. Видеть 21-летнего футболиста в своих рядах хочет «Ньюкасл». Как сообщает на своих страницах Daily Mail, «сороки» предложили за Траффорда 16 миллионов фунтов (почти 19 миллионов евро). При этом вылетевший в Чемпионшип «Бёрнли» хочет получить больше – 20 миллионов фунтов (около 23,5 миллиона евро).

Стоит сказать, что Джеймс Траффорд присутствовал в расширенной заявке сборной Англии на чемпионат Европы – 2024. Однако в итоговую заявку «трёх львов» на континентальный футбольный форум представитель «Бёрнли» не попал.