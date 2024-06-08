В контракте топ-игрока АПЛ есть пункт о «Барселоне»

Полузащитник «Ньюкасла» Бруно Гимараэс может сменить клубную прописку этим летом. В последнее время слухи активно связывают бразильца с «Барселоной». Как стало известно Mundo Deportivo, в действующем контракте 26-летнего хавбека прописан специальный пункт о «Барселоне». То есть перейти в каталонский клуб Гимараэсу будет проще, чем в какой-либо другой.

Отметим, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Бруно Гимараэса в 85 миллионов евро. В сезоне 2023/2024 бразилец провёл 50 официальных матчей, в которых забил 7 голов и отдал 10 голевых передач на партнёров.