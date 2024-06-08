Представители «Милана» прилетели в Лондон, чтобы обсудить трансфер нападающего «Челси»

Итальянский «Милан» начал работу по трансферу нападающего Армандо Брои из лондонского «Челси». «Россонери» ищут замену Оливье Жиру, который в своё время как раз перебрался на «Сан-Сиро» из «Стэмфорд Бридж».

По информации от журналиста Джанлуки ди Марцио, представители «россонери» недавно прилетели в Лондон для того, чтобы провести переговоры с «Челси» по трансферу Брои. Лондонский клуб намерен продать своего воспитанника, но за правильную сумму.

Броя вторую половину прошлого сезона провёл на правах аренды за «Фулхэм», где отметился всего одним ассистом в восьми матчах чемпионата.