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«Манчестер Юнайтед» готов избавить Миранчука от одного из конкурентов в Италии

08 Июня 2024 • 14:08 Комментировать

Европейские клубы работают над усилением своих составов. Как сообщает Calciomercato, на радаре «Манчестер Юнайтед» оказался полузащитник «Аталанты» Тён Копмейнерс. За конкурента Алексей Миранчука «красные дьяволы» готовы заплатить около 60 миллионов евро.

В то же время отмечается, что видеть Копмейнерса в своих рядах хочет главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот. Нидерландский специалист пересекался с этим футболистом в клубе «АЗ Алкмаар».

Ранее слухи активно связывали 26-летнего Копмейнерса с итальянским «Ювентусом». В сезоне 2023/2024 Тён провёл 51 матч, в которых забил 15 голов и отдал 7 голевых передач.

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Евро-Футбол.Ру,
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