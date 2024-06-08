Моуринью нацелился на игрока из АПЛ

Новоиспечённый главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью рассчитывает усилить состав команды в летнее окно. Как сообщает Sabah, португальский специалист нацелился на полузащитника Пьера-Эмиля Хёйбьерга из «Тоттенхэма», с которым он успел поработать в Лондоне.

По данным источника, в 28-летнем Хёйбьерге Моуринью видит игрока, который укрепит среднюю линию. Тренер хочет создать в центре поля связку Хёйбьерг – Фред. Бразилец, как известно, выступает за «Фенербахче» с прошлого лета.

Ранее в прессе появлялась информация о желании «Тоттенхэма» продать Хёйбьерга. Портал Transfermarkt оценивает датчанина в 18 миллионов евро.