Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Марку Силва может стать «лесником»

08 Июня 2024 • 13:51 Комментировать

Нуну Эшпириту Санту может покинуть должность главного тренера «Ноттингем Форест» этим летом – интерес к специалисту проявляют клубы из Испании и Португалии. Если Эшпириту уйдёт, то «лесникам» придётся искать нового рулевого. Согласно информации издания Daily Mail, целью «Ноттингем Форест» может стать Марку Силва, который тренирует «Фулхэм». Португалец прошлой осенью продлил контракт с лондонским клубом. Выкупить этот контракт можно примерно за 9 миллионов фунтов.

Марку Силва тренирует «Фулхэм» с лета 2021 года. Последний чемпионат Англии лондонцы завершили на 13-й позиции.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Фулхэм Ноттингем Форест Нуну Эшпириту Санту Марку Силва ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Назван лучший нападающий мира: Месси занял седьмое место, Роналду лишь 15-й Назван лучший вратарь мира: Нойер занял пятое место, Куртуа лишь десятый «Реал» может потерять Беллингема Вратарь «Реала» Лунин выбрал себе новый клуб Лунин рассказал, как отреагировал на решение Анчелотти выпустить Куртуа в финале Лиги чемпионов Президент «Реала» Перес готовит два громких подписания в 2025 году - названы имена Назван лучший нападающий мира: Мбаппе на втором месте Назван лучший центральный полузащитник в мире: Кроос лишь на 10-м месте Только пять игроков могут выиграть «Золотой мяч» - эксперты оценили шансы В сборной Англии назвали окончательный состав на Евро-2024
«Реал» Мадрид за тайм переломил «Боруссию» и в 15-й (!) раз выиграл Лигу чемпионов Винисиус побил рекорд Месси в Лиге чемпионов Мбаппе – игрок мадридского «Реала» «Реал» может потерять Беллингема Назван главный фаворит на «Золотой мяч» после финала Лиги чемпионов – это игрок «Реала» Мостовой: У «Балтики» забрали чистейший пенальти «Зенит» хочет купить Соболева у «Спартака» Лунин не поздравил Куртуа после победы «Реала» в Лиге чемпионов Деку блокирует уход из «Барселоны» нападающего, от которого отказался Флик Игрок «Зенита» Барриос назвал Мостового «петушарой»
Спортивные новости
Алькарас в пяти сетах победил Синнера и вышел в финал «Ролан Гаррос» Терещенко: «Надеюсь, что «Локомотив» не станет последним клубом Радулова» Терещенко ответил, рискует ли «Локомотив», подписывая Радулова Мирра Андреева без шансов проиграла Паолини в полуфинале «Ролан Гаррос» Швёнтек обыграла Гауфф и вышла в финал «Ролан Гаррос» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 08 Июня
15:39 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» поддержит Лопетеги четырьмя трансферами
15:25 · Англия. Премьер-лига
Леманн не уверен в Артете
14:52 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» предложил 19 млн евро за вратаря
14:32 · Англия. Премьер-лига
В контракте топ-игрока АПЛ есть пункт о «Барселоне»
14:15 · Англия. Премьер-лига
Представители «Милана» прилетели в Лондон, чтобы обсудить трансфер нападающего «Челси»
14:08 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» готов избавить Миранчука от одного из конкурентов в Италии
13:57 · Англия. Премьер-лига
Моуринью нацелился на игрока из АПЛ
13:51 · Англия. Премьер-лига
Марку Силва может стать «лесником»
13:39 · Англия. Премьер-лига
Салиба рассказал, что подчеркнул в игре ван Дейка
13:31 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» снизил ценник Диаса – игрок интересен «Барселоне» 1
13:31 · Англия. Премьер-лига
Ортега поделился впечатлениями от работы под руководством Гвардиолы
12:31 · Англия. Премьер-лига
Ортега: «Хочу стать первым номером в «Манчестер Сити»
12:26 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» продаст Брэнтуэйта только за 88 миллионов евро, игрок интересен топ-клубу
12:25 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» хочет подписать полузащитника сборной Англии
12:19 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» объявил о продлении Ортеги официально
Все новости
Рекомендуем