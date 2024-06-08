Марку Силва может стать «лесником»

Нуну Эшпириту Санту может покинуть должность главного тренера «Ноттингем Форест» этим летом – интерес к специалисту проявляют клубы из Испании и Португалии. Если Эшпириту уйдёт, то «лесникам» придётся искать нового рулевого. Согласно информации издания Daily Mail, целью «Ноттингем Форест» может стать Марку Силва, который тренирует «Фулхэм». Португалец прошлой осенью продлил контракт с лондонским клубом. Выкупить этот контракт можно примерно за 9 миллионов фунтов.

Марку Силва тренирует «Фулхэм» с лета 2021 года. Последний чемпионат Англии лондонцы завершили на 13-й позиции.