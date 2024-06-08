Салиба рассказал, что подчеркнул в игре ван Дейка

Защитник лондонского «Арсенала» Вильям Салиба рассказал о том, что он почеркнул в игре лидера «Ливерпуля» Виргила ван Дейка.

«У ван Дейка есть аура. Он босс. Он командует всем. Чувствуешь, что он отпугивает нападающих. И я начинаю чувствовать то же самое», - сказал Салиба L’Equipe.

В настоящий момент Вильям Салиба находится в расположении национальной сборной Франции. Команда готовится к старту чемпионата Европы. На групповой стадии соперниками «трёхцветных» будут Нидерланды, Польша и Австрия.

Добавим, что Евро-2024 стартует в пятницу, 14 июня.