«Ливерпуль» снизил ценник Диаса – игрок интересен «Барселоне»

В последнее время слухи связывают нападающего «Ливерпуля» Луиса Диаса с «Барселоной». Ранее мерсисайдцы запрашивали за колумбийского футболиста 120 миллионов евро, но теперь, как сообщает издание AS, «красные» установили более реалистичный ценник. Речь идёт о 75 миллионах евро.

В то же время отмечается, что даже 75 миллионов евро «Барселона» в нынешней экономической ситуации не может позволить себе потратить. Чтобы осуществлять трансферы «сине-гранатовым» нужно для начала кого-то продавать.

27-летний Луис Диас в сезоне 2023/2024 забил 13 голов и отдал 5 голевых передач в 51 матче.