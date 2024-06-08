Ортега поделился впечатлениями от работы под руководством Гвардиолы

Голкипер «Манчестер Сити» Штефан Ортега поделился впечатлениями от работы под руководством Хосепа Гвардиолы. Сегодня было официально объявлено о том, что немец продлил контракт с «горожанами» на два года.

«Когда ты работаешь под руководством Гвардиолы, он открывает для тебя футбол с совершенно другой стороны. Это невероятно. Когда я смотрю футбол сейчас, я делаю это совершенно иначе, нежели два года назад. Гвардиола – отличный парень. Быть частью его команды – большая привилегия», – цитирует Ортегу официальный сайт «Манчестер Сити».

Ранее Ортега заявил, что в следующем сезоне хочет стать основным вратарём «горожан».