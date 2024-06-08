Ортега: «Хочу стать первым номером в «Манчестер Сити»

Голкипер «Манчестер Сити» Штефан Ортега заявил о намерении стать основным вратарём команды. Напомним, в последние два сезона немец исполнял роль сменщика Эдерсона Мораеса. Ранее ходили слухи, что бразилец может покинуть команду этим летом.

«Хочу стать первым номером в «Манчестер Сити», именно поэтому я подписал контракт. При этом я хочу побеждать ровно так же, как и в первых двух сезонах. Хочу выиграть много трофеев и при этом наслаждаться жизнью. Она слишком коротка для того, чтобы ей не наслаждаться», – цитирует Ортегу официальный сайт «Манчестер Сити».

Напомним, Ортега перебрался в команду Хосепа Гвардиолы летом 2022 года из «Арминии».