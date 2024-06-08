«Манчестер Сити» хочет подписать полузащитника сборной Англии

Хавбек сборной Англии и «Кристал Пэлас» Адам Уортон может сменить команду в летнее трансферное окно. Согласно сведениям журналистов The Standart, в подписании полузащитника заинтересован «Манчестер Сити». «Горожане» рассматривают игрока на долгосрочную перспективу.

20-летний игрок присоединился к «орлам» в зимнее трансферное окно, перейдя из «Блэкберна» за 21 миллион евро. Контракт Адама с «Кристал Пэлас» рассчитан до конца июня 2029 года.

В минувшем розыгрыше чемпионата Англии Уортон провел 16 поединков. Полузащитник отметился тремя результативными передачами и получил две желтые карточки.