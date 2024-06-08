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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Сити» объявил о продлении Ортеги официально

08 Июня 2024 • 12:19 Комментировать

Голкипер Штефан Ортега пролонгировал сотрудничество с «Манчестер Сити», об этом сообщается на официальном сайте английского топ-клуба. Новый трудовой договор между сторонами рассчитан до середины 2026 года.

Напомним, что 31-летний немецкий футболист защищает цвета команды из Манчестера с лета 2022 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Ортеги в девять миллионов евро.

В минувшем сезоне Английской премьер-лиги Штефан провел девять поединков, в которых пропустил семь мячей. В трех встречах вратарь отстоял на ноль. Вместе с «Манчестер Сити» голкипер стал чемпионом страны.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Штефан Ортега
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