Мартинелли выбрал из звёзд «Реала» обладателя «Золотого мяча-2024»

Нападающий лондонского «Арсенала» Габриэл Мартинелли назвал своего фаворита на «Золотой мяч». Он сделал выбор в пользу соотечественника Винисиуса Жуниора, выступающего за мадридский «Реал».

«Играть с Винисиусом – большая честь. Круто наблюдать за его игрой. Он заслужил «Золотой мяч». Радостно видеть, как сияет бразильский футболист», - передает слова Мартинелли телеканал ESPN.

В минувшем сезоне Винисиус сыграл 26 поединков в Ла Лиге, забил 15 голов и сделал пять ассистов. Вместе с «Реалом» 23-летний нападающий стал чемпионом Испании и триумфатором Лиги чемпионов УЕФА.