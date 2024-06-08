Салиба назвал команду с лучшей защитой в АПЛ

«Сейчас я вхожу в тройку лучших защитников Премьер-лиги. У «Арсенала» лучшая оборона в лиге. В плане концентрации я стал намного лучше. Раньше мог провести удачный матч, после чего сбавлял в игре. Такого больше не происходит. Я всегда остаюсь начеку», - передает слова французского футболиста Lequipe.