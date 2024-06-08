«Манчестер Сити» согласовал новый контракт с Ортегой

«Манчестер Сити» согласовал новый контракт со своим запасным голкипером Штефаном Ортегой. По информации от журналиста Фабрицио Романо, немецкий вратарь подпишет соглашение на два года.

Отмечается, что стороны достигли устного соглашения по условиям нового контракта. Вскоре будет проделана бумажная работа, после чего Ортега поставит подпись под новым договором.

Источник сообщает, что у Ортеги были многие варианты для продолжения карьеры, но немецкий вратарь предпочёл остаться в «Манчестер Сити». За два сезона голкипер под руководством Хосепа Гвардиолы выиграл Лигу чемпионов, Кубок Англии и два чемпионских титула Английской премьер-лиги.