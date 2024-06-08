«Манчестер Сити» хочет усложнить переход Холанна в «Реал»

«Манчестер Сити» намерен начать переговоры о продлении контракта с нападающим Эрлингом Холанном, сообщает AS.

Отмечается, что в английском клубе знают о желании норвежского футболиста в будущем перейти в мадридский «Реал». «Манчестер Сити» хочет составить новый контракт таким образом, чтобы усложнить трансфер Холанна в Испанию, так как ближайшим летом согласно действующему соглашению клубы не из АПЛ смогут подписать звёздного нападающего по доступной цене.

В минувшем сезоне Холанн провёл за «Манчестер Сити» 45 матчей, в которых забил 38 голов и отдал шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего футболиста в 180 миллионов евро.