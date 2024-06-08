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«Манчестер Сити» хочет усложнить переход Холанна в «Реал»

08 Июня 2024 • 11:26 Комментировать (1)
Манчестер Сити
...
Манчестер Юнайтед
10.08 19:00

«Манчестер Сити» намерен начать переговоры о продлении контракта с нападающим Эрлингом Холанном, сообщает AS.

Отмечается, что в английском клубе знают о желании норвежского футболиста в будущем перейти в мадридский «Реал». «Манчестер Сити» хочет составить новый контракт таким образом, чтобы усложнить трансфер Холанна в Испанию, так как ближайшим летом согласно действующему соглашению клубы не из АПЛ смогут подписать звёздного нападающего по доступной цене.  

В минувшем сезоне Холанн провёл за «Манчестер Сити» 45 матчей, в которых забил 38 голов и отдал шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего футболиста в 180 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Сити Эрлинг Холанн ещё теги

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Комментарии (1) Все комментарии
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Kononets86
08 Июня 2024 в 12:58
Холланд абсолютно не нужен Реалу. Он в МС ничего выдающегося не показывает. Забивает только слабым командам и абсолютно бесполезен в важных играх. Громоздкий, не скоростной, не пластичный и не выносливый игрок.
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