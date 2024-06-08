Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Слот хочет пригласить в «Ливерпуль» игрока «Фейеноорда»

08 Июня 2024 • 10:50 Комментировать

Новый тренер «Ливерпуля» Арне Слот хотел бы пригласить на «Энфилд» игрока своей бывшей команды. По информации от журналиста Люка Эдвардса, нидерландский специалист нацелился на 19-летнего полузащитника «Фейеноорда» Янкубу Минте.

Гамбиец в прошлом сезоне выступал за «Фейеноорд» под руководством Слота. Дебютная кампания в чемпионате Нидерландов сложилась для футболиста очень удачно – он отметился 10 голами и 5 ассистами в 27 матчах.

Минте выступает на позиции правого вингера, но также может сыграть на левом фланге и на позиции атакующего полузащитника. «Трансфермаркт» оценивает рыночную стоимость игрока в 16 миллионов евро.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Фейеноорд Арне Слот трансферы футбола - лето 2024 Янкуба Минте ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Назван лучший нападающий мира: Месси занял седьмое место, Роналду лишь 15-й Назван лучший вратарь мира: Нойер занял пятое место, Куртуа лишь десятый «Реал» может потерять Беллингема Каземиро попрощался с «Манчестер Юнайтед» Лунин рассказал, как отреагировал на решение Анчелотти выпустить Куртуа в финале Лиги чемпионов Вратарь «Реала» Лунин выбрал себе новый клуб Президент «Реала» Перес готовит два громких подписания в 2025 году - названы имена Назван лучший центральный полузащитник в мире: Кроос лишь на 10-м месте Назван лучший нападающий мира: Мбаппе на втором месте Только пять игроков могут выиграть «Золотой мяч» - эксперты оценили шансы
«Реал» Мадрид за тайм переломил «Боруссию» и в 15-й (!) раз выиграл Лигу чемпионов Винисиус побил рекорд Месси в Лиге чемпионов Мбаппе – игрок мадридского «Реала» Назван главный фаворит на «Золотой мяч» после финала Лиги чемпионов – это игрок «Реала» «Реал» может потерять Беллингема «Зенит» хочет купить Соболева у «Спартака» Мостовой: У «Балтики» забрали чистейший пенальти Лунин не поздравил Куртуа после победы «Реала» в Лиге чемпионов Игрок «Зенита» Барриос назвал Мостового «петушарой» Назван лучший вратарь мира: Нойер занял пятое место, Куртуа лишь десятый
Спортивные новости
Алькарас в пяти сетах победил Синнера и вышел в финал «Ролан Гаррос» Терещенко: «Надеюсь, что «Локомотив» не станет последним клубом Радулова» Терещенко ответил, рискует ли «Локомотив», подписывая Радулова Мирра Андреева без шансов проиграла Паолини в полуфинале «Ролан Гаррос» Швёнтек обыграла Гауфф и вышла в финал «Ролан Гаррос» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 08 Июня
12:31 · Англия. Премьер-лига
Ортега: «Хочу стать первым номером в «Манчестер Сити»
12:26 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» продаст Брэнтуэйта только за 88 миллионов евро, игрок интересен топ-клубу
12:25 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» хочет подписать полузащитника сборной Англии
12:19 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» объявил о продлении Ортеги официально
12:10 · Англия. Премьер-лига
Мартинелли выбрал из звёзд «Реала» обладателя «Золотого мяча-2024»
11:29 · Англия. Премьер-лига
Салиба назвал команду с лучшей защитой в АПЛ
11:29 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» согласовал новый контракт с Ортегой
11:26 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» хочет усложнить переход Холанна в «Реал» 1
10:50 · Англия. Премьер-лига
Слот хочет пригласить в «Ливерпуль» игрока «Фейеноорда»
10:37 · Англия. Премьер-лига
Итальянский клуб предложил «Челси» 15 миллионов евро за Лукаку
10:35 · Англия. Премьер-лига
Кьеза интересен трём клубам АПЛ
10:22 · Англия. Премьер-лига
Эберль оценил влияние сорвавшегося трансфера Пальиньи на сезон «Баварии»
09:09 · Англия. Премьер-лига
Назван лучший нападающий 2000-х: Роналдо - второй, Ибрагимович на пятом месте 3
08:52 · Англия. Премьер-лига
Легенда «Манчестер Юнайтед» Руни выбрал лучшего между Гвардиолой и Фергюсоном 1
08:29 · Россия. Премьер-лига
Ветеран «Спартака» Гаврилов заявил, что Зинченко задолжал ему миллионы рублей
Все новости
Рекомендуем