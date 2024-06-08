Слот хочет пригласить в «Ливерпуль» игрока «Фейеноорда»

Новый тренер «Ливерпуля» Арне Слот хотел бы пригласить на «Энфилд» игрока своей бывшей команды. По информации от журналиста Люка Эдвардса, нидерландский специалист нацелился на 19-летнего полузащитника «Фейеноорда» Янкубу Минте.

Гамбиец в прошлом сезоне выступал за «Фейеноорд» под руководством Слота. Дебютная кампания в чемпионате Нидерландов сложилась для футболиста очень удачно – он отметился 10 голами и 5 ассистами в 27 матчах.

Минте выступает на позиции правого вингера, но также может сыграть на левом фланге и на позиции атакующего полузащитника. «Трансфермаркт» оценивает рыночную стоимость игрока в 16 миллионов евро.