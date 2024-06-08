Итальянский клуб предложил «Челси» 15 миллионов евро за Лукаку

Форвард сборной Бельгии и лондонского «Челси» Ромелу Лукаку может перейти в «Наполи». Об этом рапортуют журналисты La Repubblica.

Согласно сведениям источника, руководство итальянского клуба предложило «пенсионерам» 15 миллионов евро за 31-летнего нападающего. Однако «Челси» не устроила такая сумма. Лондонцы хотят выручить с продажи Ромелу порядка 38 миллионов евро.

В «Наполи» главным инициатором подписания бельгийца выступает новый наставник команды Антонио Конте. Специалист работал с Лукаку в миланском «Интере».

В прошлом сезоне форвард играл на правах аренды за «Рому». Он забил 21 гол и сделал четыре ассиста.