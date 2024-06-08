Кьеза интересен трём клубам АПЛ

Нападающий туринского «Ювентуса» Федерико Кьеза может продолжить карьеру в Английской премьер-лиге. Как сообщает Tuttojuve, в услугах итальянского форварда заинтересованы такие клубы, как «Арсенал», «Челси» и «Ньюкасл».

Источник добавляет, что «Ювентус» предпочитает продать футболиста за границу, а не в другую команду из Серии А. У 26-летнего Федерико через год истекает контракт, а ситуация с его будущим до сих пор остаётся неопределённой.

В минувшем розыгрыше чемпионата Италии Кьеза отметился девятью голами и двумя результативными передачами. «Трансфермаркт» оценивает рыночную стоимость нападающего в 35 миллионов евро.