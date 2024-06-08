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Эберль оценил влияние сорвавшегося трансфера Пальиньи на сезон «Баварии»

08 Июня 2024 • 10:22 Комментировать

Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль считает, что сорвавшийся трансфер Жоау Пальиньи прошлым летом немного испортил сезон мюнхенского клуба. Напомним, полузащитник «Фулхэма» почти подписал контракт с «Баварией» в последний день летнего трансферного окна, но сделка в итоге сорвалась.

«Если бы «Бавария» подписала Пальинью прошлым летом, клуб закрыл бы проблемную позицию. Состав был бы более широким, а травмы не доставили бы столько проблем», – цитирует Эберля журналист Фабрицио Романо.

Ранее ходили слухи о том, что «Бавария» может вернуться к кандидатуре 28-летнего Пальиньи в это трансферное окно.

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