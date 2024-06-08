Эберль оценил влияние сорвавшегося трансфера Пальиньи на сезон «Баварии»

Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль считает, что сорвавшийся трансфер Жоау Пальиньи прошлым летом немного испортил сезон мюнхенского клуба. Напомним, полузащитник «Фулхэма» почти подписал контракт с «Баварией» в последний день летнего трансферного окна, но сделка в итоге сорвалась.

«Если бы «Бавария» подписала Пальинью прошлым летом, клуб закрыл бы проблемную позицию. Состав был бы более широким, а травмы не доставили бы столько проблем», – цитирует Эберля журналист Фабрицио Романо.

Ранее ходили слухи о том, что «Бавария» может вернуться к кандидатуре 28-летнего Пальиньи в это трансферное окно.