Назван лучший нападающий 2000-х: Роналдо - второй, Ибрагимович на пятом месте

Журналисты портала Give me Sport составили рейтинг лучших нападающий 2000-х годов. Первое место в нем занял бывший нападающий сборной Франции и лондонского «Арсенала» Тьерри Анри.

На второй позиции расположился легендарный бразильский форвард Роналдо, поигравший за мадридский «Реал» и миланский «Интер». Топ-3 замкнул экс-нападающий сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни.

В десятку лучших также попали: Самуэль Это’О, Златан Ибрагимович, Фернандо Торрес, Дидье Дрогба, Давид Вилья, Руд ван Нистерлрой и Андрей Шевченко.

Назван лучший нападающий мира: Месси занял седьмое место, Роналду лишь 15-й