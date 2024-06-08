Легенда «Манчестер Юнайтед» Руни выбрал лучшего между Гвардиолой и Фергюсоном

Бывший форвард сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни сравнил экс-наставника «красных дьяволов» Алекса Фергюсона с главным тренером «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой.
«Я считаю, что для своего времени Гвардиола, конечно, лучший. Он произвел революцию в этой игре. Однако для меня Фергюсон остается лучшим. То, чего он добился, это невероятно», - передает слова Руни телеканал ESPN.
Фергюсон занимал пост главного тренера «красных дьяволов» с 1986 по 2013 год. Под руководством шотландского наставника «Манчестер Юнайтед» 13 раз выигрывал чемпионат Англии и дважды становился триумфатором Лиги чемпионов УЕФА.
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