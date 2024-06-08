Клуб АПЛ зовёт Анчелотти

Член тренерского штаба мадридского «Реала» Давиде Анчелотти попал в сферу интересов двух европейских клубов. Об этом рапортуют журналисты Relevo.

Согласно сведениям источника, пригласить итальянского специалиста хотят «Лестер» и «Реймс». Стоит отметить, что оба клуба пока остаются без главных тренеров.

Сам Анчелотти пока не горит желанием покидать тренерский штаб своего отца в «королевском» клубе. Он намерен отработать как минимум до конца сезона-2024/2025.

В минувшем сезоне «Реал» отпраздновал чемпионство в испанской Ла Лиге, а также в 15-й раз стал триумфатором Лиги чемпионов УЕФА.