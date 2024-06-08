«Арсенал» готовит громкий трансфер - это нападающий за 130 миллионов

Форвард «Наполи» Виктор Осимхен может переехать из Италии на туманный Альбион. Об этом посредством социальных сетей сообщил журналист Николо Скира.

По данным инсайдера, претендентом на нигерийского голеадора является лондонский «Арсенал», которому нужен центральный нападающий. Сам Осимхен не против перейти в стан «канониров». Сумма потенциальной сделки оценивается в 130 миллионов евро. Также в подписании Виктора заинтересованы «ПСЖ» и «Челси».

В составе неаполитанского коллектива Осимхен выступает с 2020 года. Его контракт с «Наполи» рассчитан до середины 2026-го. В минувшем сезоне форвард провел 32 встречи, забил 17 мячей и отдал четыре ассиста.