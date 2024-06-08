Назван лучший игрок «Арсенала» в сезоне - это не Сака и Райс

Норвежский хавбек Мартин Эдегор признан лучшим футболистом лондонского «Арсенала» по итогам минувшего сезона. Как сообщает клубная пресс-служба, скандинав победил в голосовании болельщиков, он набрал 33% голосов.

В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 48 поединках. На счету Мартина 11 забитых мячей и 11 результативных передач. Норвежец связан трудовым соглашением с «канонирами» до лета 2028 года. Его рыночная стоимость оценивается в 110 миллионов евро.

По итогам прошедшего сезона лондонский клуб финишировал на втором месте в таблице Премьер-лиги. Чемпионом стал «Манчестер Сити».