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Назван лучший игрок «Арсенала» в сезоне - это не Сака и Райс

08 Июня 2024 • 07:32 Комментировать

Норвежский хавбек Мартин Эдегор признан лучшим футболистом лондонского «Арсенала» по итогам минувшего сезона. Как сообщает клубная пресс-служба, скандинав победил в голосовании болельщиков, он набрал 33% голосов.

В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 48 поединках. На счету Мартина 11 забитых мячей и 11 результативных передач. Норвежец связан трудовым соглашением с «канонирами» до лета 2028 года. Его рыночная стоимость оценивается в 110 миллионов евро.

По итогам прошедшего сезона лондонский клуб финишировал на втором месте в таблице Премьер-лиги. Чемпионом стал «Манчестер Сити».

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Мартин Эдегор
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