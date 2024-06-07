Сарри назвал топ-клуб, уход из которого был большой ошибкой

Известный итальянский тренер Маурицио Сарри считает, что ему не следовало уходить из «Челси». У руля лондонских «пенсионеров» итальянец провёл сезон 2018/2019 и выиграл Лигу Европы. После этого Сарри перешёл в туринский «Ювентус».

«Уход из «Челси» был моей самой большой ошибкой. Там была хорошая основа для того, чтобы остаться и продолжить работу. Я ошибся. Мы выиграли Лигу Европы, проект был великолепен, но, к сожалению, я хотел вернуться в Италию», - сказал Сарри итальянскому Sky.

В настоящий момент 65-летний Маурицио Сарри не имеет клубной прописки – в марте его уволили из «Лацио».