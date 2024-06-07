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Тренер клуба АПЛ приехал в «Реал» за Луниным слухи

07 Июня 2024 • 22:00 Комментировать

Вратарь Андрей Лунин поможет покинуть «Реал» в летнее трансферное окно. Как сообщает TodoFichajes, в пятницу утром в офис мадридского клуба приезжал главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери. Он вёл переговоры о трансфере Лунина.

Эмери хочет видеть в команде нового голкипера, учитывая вероятный отъезд Эмилиано Мартинеса. Первым номером «Астон Виллы» может стать Лунин, который не хочет быть вторым вратарём «Реала» после восстановления Тибо Куртуа.

На трансфер 25-летнего Лунина «Астон Вилла» может потратить 25 миллионов евро.

Напомним, что «Астон Вилла» заняла четвёртое место в АПЛ и вышла в Лигу чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Унаи Эмери Астон Вилла Андрей Лунин трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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