Вратарь Андрей Лунин поможет покинуть «Реал» в летнее трансферное окно. Как сообщает TodoFichajes, в пятницу утром в офис мадридского клуба приезжал главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери. Он вёл переговоры о трансфере Лунина.

Эмери хочет видеть в команде нового голкипера, учитывая вероятный отъезд Эмилиано Мартинеса. Первым номером «Астон Виллы» может стать Лунин, который не хочет быть вторым вратарём «Реала» после восстановления Тибо Куртуа.

На трансфер 25-летнего Лунина «Астон Вилла» может потратить 25 миллионов евро.

Напомним, что «Астон Вилла» заняла четвёртое место в АПЛ и вышла в Лигу чемпионов.