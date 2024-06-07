Клуб АПЛ заинтересован в приглашении бывшего тренера «Манчестер Юнайтед Сульшера

Бывший наставник «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер может возглавить один из клубов чемпионата Англии. Об этом сообщает издание The Sun.

По данным источника, «Лестер» уже контактировали с норвежским специалистом, когда они составляли список кандидатов на замену Энцо Мареске, который возглавил «Челси».

При этом Сульшер подтвердил, что готов взять на себя задачу удержать победителей Чемпионшипа в Премьер-лиге.

Более того, председатель правления «лис» Топ Шриваддханапрабха высоко ценит Сульшера.

Ранее СМИ сообщали, что Сульшер отклонил несколько после того, как его уволили из «Манчестер Юнайтед» в ноябре 2021 года.