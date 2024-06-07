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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Клуб АПЛ заинтересован в приглашении бывшего тренера «Манчестер Юнайтед Сульшера

07 Июня 2024 • 21:39 Комментировать

Бывший наставник «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер может возглавить один из клубов чемпионата Англии. Об этом сообщает издание The Sun.

По данным источника, «Лестер» уже контактировали с норвежским специалистом, когда они составляли список кандидатов на замену Энцо Мареске, который возглавил «Челси».

При этом Сульшер подтвердил, что готов взять на себя задачу удержать победителей Чемпионшипа в Премьер-лиге.

Более того, председатель правления «лис» Топ Шриваддханапрабха высоко ценит Сульшера.

Ранее СМИ сообщали, что Сульшер отклонил несколько после того, как его уволили из «Манчестер Юнайтед» в ноябре 2021 года.

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Лестер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер ещё теги
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