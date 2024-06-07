«Лестер» объявил об уходе чемпиона Англии

Пресс-служба английского «Лестера» объявила об уходе трёх футболистов.

В частности, команду покинули Марк Олбрайтон, Келечи Ихеаначо и Деннис Прает. Игроки прекращают сотрудничество с клубом в связи с истечением их контрактов.

Отметим, что все три игрока становились обладателями Кубка Англии в составе «лис», а Олбрайтон также выигрывал первенство страны.

«Лестер» по итогам сезона в Чемпионшипе пробился в АПЛ. Добившийся успеха с коллективом специалист Энцо Мареска ранее покинул клуб и перебрался в лондонский «Челси».