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«Лестер» объявил об уходе чемпиона Англии

07 Июня 2024 • 20:29 Комментировать (1)

Пресс-служба английского «Лестера» объявила об уходе трёх футболистов.

В частности, команду покинули Марк Олбрайтон, Келечи Ихеаначо и Деннис Прает. Игроки прекращают сотрудничество с клубом в связи с истечением их контрактов.

Отметим, что все три игрока становились обладателями Кубка Англии в составе «лис», а Олбрайтон также выигрывал первенство страны.

 «Лестер» по итогам сезона в Чемпионшипе пробился в АПЛ. Добившийся успеха с коллективом специалист Энцо Мареска ранее покинул клуб и перебрался в лондонский «Челси».

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Евро-Футбол.Ру,
Лестер Деннис Прает Марк Олбрайтон Келечи Ихеаначо ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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superzina
07 Июня 2024 в 21:13
NB службе Зенита .
Пресс-служба английского «Лестера» объявила об уходе :
1. Келечи Ихеаначо ,ОЦ= 12.0 , макс ОЦ= 20.0 , 27 лет , ЦНАП , что важно Нигерия , Был Чемпионом АПЛ , побеждал в Кубке Англии .Оценка трансфера 4- .
Явно значительно сильнее Кассьеры и для нигерийца не будет проблем перейти в РПЛ на хорошие деньги и благоприятный налоговый режим .
2. .Деннис Прает .ОЦ=4.0 . макс ОЦ=25 .0 , 30 лет , Центр. полузащитник, Бельгия (что не очень ) ,
был обладателем Кубка страны .
На заметку , на случай капризов Вендела ,Клаудиньо .
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