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Раскрыта главная трансферная цель «Баварии» слухи

07 Июня 2024 • 20:11 Комментировать

Стало известно, на покупке какого футболиста сосредоточена мюнхенская «Бавария».

Sky Sport Deutschland сообщает, что главной трансферной целью «Баварии» этим летом является полузащитник «Фулхэма» Жоау Пальинья. По информации источника, в услугах 28-летнего португальца лично заинтересован новый главный тренер «Баварии» Венсан Компани.

Напомним, немецкий гранд пытался купить Пальинью еще прошлым летом, но тогда договориться не удалось. Утверждается, что сейчас «Бавария» готова выложить за португальца 40-45 миллионов евро.

В прошедшем сезоне хавбек сыграл в 39 встречах во всех турнирах, забил четыре мяча и стал автором одного ассиста.

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Фулхэм Бавария Жоау Пальинья трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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