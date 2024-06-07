Назван игрок, который может стать капитаном «Манчестер Юнайтед» в случае ухода Фернандеша

В последние недели слухи связывают полузащитника «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеша с другими клубами, в частности с «Баварией». Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на журналиста Стива Бейтса, при продаже Фернандеша капитаном «красных дьяволов» может стать другой португалец – защитник Диогу Далот.

Диогу Далот выступает за «Манчестер Юнайтед» с лета 2018 года, правда сезон 2020/2021 португалец провёл в «Милане» в аренде. Теперь же Далот является одним из лидеров «красных дьяволов». В завершившемся недавно сезоне защитник поучаствовал в 50 играх, в которых забил три гола и отдал пять голевых передач на партнёров.