Футбольный сезон в Англии завершился почти две недели назад. Однако боссы «Манчестер Юнайтед» так до сих пор и не решили, оставлять ли на тренерском мостике Эрика тен Хага. На страницах The Independent появилась информация по поводу ситуации на «Олд Траффорд». «Красные дьяволы» не хотят увольнять тен Хага, пока у них не будет понимания по новому тренеру. Приоритетным кандидатом манкунианцев является Гарет Саутгейт из сборной Англии, однако последний не собирается начинать переговоры до конца Евро-2024. Именно поэтому ситуация застопорилась.

В то же время отмечается, что у «Манчестер Юнайтед» есть и другие кандидаты: Томас Франк, Роберто де Дзерби, Маурисио Почеттино и Томас Тухель. Однако ни один из них не убедил руководителей «красных дьяволов».