Тренер «Боруссии» Терзич интересен двум клубам АПЛ

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич интересен нескольким клубам Английской премьер-лиги. Как сообщает портал Goal, ссылаясь на Bild, 41-летний специалист находится на радарах «Манчестер Юнайтед» и «Лестера».

При этом ранее Терзич говорил, что продолжит тренировать «Боруссию», пока этого хочет клуб. Действующий контракт связывает тренера с дортмундцами до середины 2025 года. Появлялась информация о том, что договор может быть продлён.

Напомним, что в сезоне 2023/2024 «Боруссия» заняла пятое место в Бундеслиге и добралась до финала Лиги чемпионов, где проиграла «Реалу» (0:2).