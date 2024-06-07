Варди: «Буду играть, пока ноги не скажут: «Всё, игра окончена»

Нападающий Джейми Варди дал комментарий пресс-службе «Лестера» после продления контракта с клубом.

«Я доволен показателями прошлого сезона, но это ещё не всё. Я слежу за собой. Я всегда говорил, что возраст – это всего лишь цифра. Мои ноги чувствуют себя хорошо, и я буду продолжать играть, пока ноги не скажут: «Всё, игра окончена». Когда-нибудь это наступит, но не сейчас.

Мы с нетерпением ждём ещё одного сезона в Премьер-лиге. Посмотрим, на что мы способны. Это на 100% лучшая лига в мире. Именно здесь ты хочешь играть в свой футбол», - сказал Варди.

Джейми Варди играет за «Лестер» с лета 2012 года. В 37 матчах прошлого сезона форвард забил 20 голов.