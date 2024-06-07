«Лестер» посредством своего официального сайта объявил о продлении контракта с нападающим Джейми Варди. 37-летний футболист поставил подписи под трудовым соглашением, которое рассчитано до конца сезона 2024/2025.

Как известно, по итогам прошлого сезона «Лестер» вернулся в Английскую премьер-лигу. Варди теперь будет стараться хорошо проявить себя в топ-дивизионе Англии, как делал это раньше.

За «Лестер» Варди выступает давно – с лета 2012 года. С тех пор нападающий провёл 464 официальных матча, в которых записал на свой счёт 190 голов и 66 результативных передач на партнёров.