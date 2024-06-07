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«Челси» и «Милан» поспорят за Булку

07 Июня 2024 • 17:51 Комментировать

Голкипер Марцин Булка может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Как сообщает на своих страницах издание L’Equipe, интерес к 24-летнему футболисту проявляют «Челси» и «Милан».

В своё время Булка проходил через академию «Челси», но за первую команду «пенсионеров» вратарь так тогда и не сыграл. С лета 2021 года польский голкипер представляет «Ниццу». Если брать сезон 2023/2024, то Булка в различных соревнованиях провёл 38 официальных матчей, в которых пропустил 35 голов.

Добавим, что эксперты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Марцина Булку в 20 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Челси Ницца Марцин Булка трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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