«Челси» и «Милан» поспорят за Булку

Голкипер Марцин Булка может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Как сообщает на своих страницах издание L’Equipe, интерес к 24-летнему футболисту проявляют «Челси» и «Милан».

В своё время Булка проходил через академию «Челси», но за первую команду «пенсионеров» вратарь так тогда и не сыграл. С лета 2021 года польский голкипер представляет «Ниццу». Если брать сезон 2023/2024, то Булка в различных соревнованиях провёл 38 официальных матчей, в которых пропустил 35 голов.

Добавим, что эксперты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Марцина Булку в 20 миллионов евро.