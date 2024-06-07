Нападающий Мэйсон Гринвуд выбрал себе новый клуб. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на издание La Gazzetta dello Sport, 22-летний Гринвуд дал добро на трансфер в «Ювентус». Судя по всему, следующий сезон англичанин проведёт в итальянской Серии А.

Напомним, что в сезоне 2023/2024 Гринвуд играл в аренде за «Хетафе». Форвард забил десять голов и отдал шесть голевых передач в 36 матчах. В итоге англичанина признали лучшим игроком команды. По завершению сезона Мэйсон вернулся в «Манчестер Юнайтед».

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Мэйсона Гринвуда в 25 миллионов евро.