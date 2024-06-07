В «Манчестер Юнайтед» выбрали приоритетного кандидата на случай увольнения тен Хага

«Манчестер Юнайтед» до сих пор не принял решение по главному тренеру на следующий сезон. Не исключено, что Эрик тен Хаг будет уволен с занимаемой должности, несмотря на завоевание кубка Англии в конце весны.

Как сообщает на своих страницах Daily Mail, в качестве приоритетного кандидата на случай отставки тен Хага «красные дьяволы» определили Гарета Саутгейта. В настоящий момент этот специалист готовит сборную Англии к чемпионату Европы – 2024.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» завершил последний чемпионат Англии на восьмом месте. Эрик тен Хан провёл у руля команды два сезона.