«Челси» может сделать предложение по звезде «Манчестер Сити»

«Челси» строит планы по усилению состава на следующий сезон. Как сообщает TyC Sports, лондонский клуб может уже в ближайшие дни сделать предложение по нападающему «Манчестер Сити» Хулиану Альваресу.

Отмечается, что «Манчестер Сити» оценивает 24-летнего Альвареса в 80 миллионов долларов. Интерес к аргентинскому форварду также проявляют «ПСЖ» и мадридский «Атлетико».

В сезоне 2023/2024 Хулиан Альварес провёл 54 официальных матча, в которых записал на свой счёт 19 голов и 13 результативных передач на партнёров.

Добавим, что за «Манчестер Сити» Хулиан Альварес играет с лета 2022 года.