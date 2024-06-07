Месси назвал одну команду, которая ему нравится – это не «Барселона»

Звёздный нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси дал широкое интервью. Чемпион мира признался, что считает «Реал» лучшей командой мира, если учитывать результаты. При этом Месси отметил и «Манчестер Сити», который тренирует Хосеп Гвардиола.

«Лично мне нравится «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы. Думаю, любая команда, которую тренирует Гвардиола, будет особенной из-за того, какой он, как он ведёт работу, и как он заставляет свои команды играть. По уровню игры для меня лучшей командой является «Манчестер Сити», - сказал Месси Infobae.

В своё время Лионель Месси играл под руководством Хосепа Гвардиолы за «Барселону».

Месси назвал «Реал» лучшей командой в мире