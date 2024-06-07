Месси: «Я давно не разговаривал с Гвардиолой»

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси ответил на вопрос о Хосепе Гвардиоле, под руководством которого он играл за «Барселону».

- Вы общаетесь с Гвардиолой? Он говорил, что Месси – это номер 3, номер 2, номер 1…

- Я давно не разговаривал с Пепом. Иногда мы общались. Относительно недавно пересекались, когда «ПСЖ» играл против его команды. Но с момента последнего разговора прошло уже немало времени, - сказал Месси Infobae.

Напомним, что Лионель Месси выступает за «Интер Майами» с прошлого лета. Действующий контракт связывает 36-летнего аргентинца с клубом МЛС до конца сезона 2025 года.