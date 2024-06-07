Центральный защитник «Барселоны» Микаил Файе раздумывает над уходом из каталонского клуба. Об этом сообщает 90min.

По сведениям источника, 19-летний сенегалец очень расстроен, что не получил ни одной возможности в основной команде в минувшем сезоне. Утверждается, что в услугах Файе заинтересованы «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», «Интер» и «Бавария».

К слову, лондонский «Арсенал» уже запросил информацию у «Барселоны» по Файе.

Трудовой договор защитника с «Барселоной» рассчитан до лета 2027 года. Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость Файе в пять миллионов евро.