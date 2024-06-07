Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Файе может покинуть «Барселону» — на игрока претендуют четыре топ-клуба слухи

07 Июня 2024 • 13:17 Комментировать

Центральный защитник «Барселоны» Микаил Файе раздумывает над уходом из каталонского клуба. Об этом сообщает 90min.

По сведениям источника, 19-летний сенегалец очень расстроен, что не получил ни одной возможности в основной команде в минувшем сезоне. Утверждается, что в услугах Файе заинтересованы «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», «Интер» и «Бавария».

К слову, лондонский «Арсенал» уже запросил информацию у «Барселоны» по Файе.

Трудовой договор защитника с «Барселоной» рассчитан до лета 2027 года. Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость Файе в пять миллионов евро.

👍 0
👎 1
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Бавария Барселона Манчестер Юнайтед Арсенал Лондон трансферы футбола - лето 2024 Микаил Файе ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Назван лучший полузащитник мира: Беллингем занял второе место, де Брёйне - десятый Газзаев назвал тренера, которого надо было назначать ЦСКА вместо Николича Назван лучший нападающий мира: Месси занял седьмое место, Роналду лишь 15-й Игнашевич отказал московскому клубу «Бавария» хочет купить пять звёзд – раскрыты все имена Каземиро попрощался с «Манчестер Юнайтед» Лунин рассказал, как отреагировал на решение Анчелотти выпустить Куртуа в финале Лиги чемпионов Нервотрёпка без Криштиану Роналду: Португалия чуть не упустила победу над финнами, ведя со счётом 3:0 «Реал» может потерять Беллингема Лунин не поздравил Куртуа после победы «Реала» в Лиге чемпионов
«Реал» Мадрид за тайм переломил «Боруссию» и в 15-й (!) раз выиграл Лигу чемпионов Винисиус побил рекорд Месси в Лиге чемпионов Мбаппе – игрок мадридского «Реала» Назван главный фаворит на «Золотой мяч» после финала Лиги чемпионов – это игрок «Реала» «Реал» может потерять Беллингема «Зенит» хочет купить Соболева у «Спартака» Мостовой: У «Балтики» забрали чистейший пенальти Лунин не поздравил Куртуа после победы «Реала» в Лиге чемпионов Игрок «Зенита» Барриос назвал Мостового «петушарой» Деку блокирует уход из «Барселоны» нападающего, от которого отказался Флик
Спортивные новости
Мирра Андреева без шансов проиграла Паолини в полуфинале «Ролан Гаррос» Швёнтек обыграла Гауфф и вышла в финал «Ролан Гаррос» Канарейкин объяснил, почему Радулов перешёл в «Локомотив» Канарейкин высказался о переходе Радулова в ярославский «Локомотив» Ольховский: «Андреевой, возможно, с Паолини будет легче играть, чем с Соболенко» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 07 Июня
13:40 · Англия. Премьер-лига
Месси: «Я давно не разговаривал с Гвардиолой»
13:17 · Англия. Премьер-лига
Файе может покинуть «Барселону» — на игрока претендуют четыре топ-клуба слухи
12:51 · Англия. Премьер-лига
В «Ливерпуле» выбрали лучшего футболиста сезона
12:40 · Англия. Премьер-лига
«Челси» подписал нового футболиста официально
10:52 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» сразятся за топ-вратаря из Мадрида
10:42 · Англия. Премьер-лига
В «Манчестер Сити» приняли решение о будущем Гвардиолы
08:56 · Англия. Премьер-лига
Назван лучший центральный защитник мира - это не Араухо и даже не ван Дейк 1
08:49 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» не может купить Альвареса у «Манчестер Сити» - названа причина
08:07 · Англия. Премьер-лига
Уволенный из «Челси» Почеттино обратился к владельцам клуба 1
07:12 · Англия. Премьер-лига
Назван лучший опорный полузащитник мира: Райс занял второе место, Камавинга - четвёртый
04:31 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» – ещё один претендент на Хулиана Альвареса слухи
03:58 · Англия. Премьер-лига
Назван главный кандидат на замену тен Хагу в «Манчестер Юнайтед» слухи
03:09 · Англия. Премьер-лига
Саутгейт назвал причину исключения Магуайра из состава сборной Англии на Евро
02:59 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» нацелился на защитника сборной Нидерландов
02:47 · Англия. Премьер-лига
Райс: «Майну полностью заслужил место в сборной Англии на Евро-2024»
Все новости
Рекомендуем