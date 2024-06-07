В «Ливерпуле» выбрали лучшего футболиста сезона

Болельщики «Ливерпуля» выбрали лучшего футболиста команды по итогам сезона-2023/2024. Как сообщается на официальном сайте клуба, победу в голосовании болельщиков одержал звездный нападающий Мохамед Салах.

Египтянин получил наибольшее количество голосов, опередив защитника Виргила ван Дейка и полузащитника Алексиса Макаллистера.

В минувшем сезоне Мохамед поучаствовал в 44 поединках мерсисайдского клуба. Форвард забил 25 мячей и сделал 13 результативных передач. Ранее сообщалось, что Салах может покинуть «Ливерпуль» и перебраться в Саудовскую Аравию этим летом.