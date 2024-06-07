Защитник «Фулхэма» Тосин Адарабиойо трудоустроился в новом коллективе. 26-летний английский футболист пополнил ряды лондонского «Челси», об этом сообщается на официальном сайте «пенсионеров». Трудовое соглашение между сторонами рассчитано до 2028 года.

«Челси» - большой клуб. Это важный момент в моей карьере. Я очень рад и взволнован. С нетерпением жду возможности выйти на поле и помочь своей новой команде», - передает слова новичка пресс-служба клуба.

В минувшем сезоне Адарабиойо поучаствовал в 25 поединках и отметился двумя забитым мячами. «Челси» финишировал в АПЛ на шестом месте.