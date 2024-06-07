«Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» сразятся за топ-вратаря из Мадрида

Топ-голкипер Ян Облак, выступающий за мадридский «Атлетико», может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Как сообщает Todofichajes, у словенского вратаря есть интересные варианты в Английской премьер-лиге.

По данным источника, заинтересованность в услугах Облака проявляют «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед», подыскивающие усиление на последний рубеж. Кроме английских грандов, в приглашении словенца заинтересованы клубы из чемпионата Саудовской Аравии.

31-летний голкипер выступает за «матрасников» с лета 2014 года. Его действующий контракт рассчитан до конца июня 2028-го, а трансферная стоимость составляет 30 миллионов евро.