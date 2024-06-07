В «Манчестер Сити» приняли решение о будущем Гвардиолы

В «Манчестер Сити» не хотят расставаться с главным тренером команды Хосепом Гвардиолой. Контракт испанского специалиста с «горожанами» истекает летом 2025 года.

По сообщениям журналистов The Telegraph, руководство хочет пролонгировать сотрудничество с 53-летним наставником. В клубе понимают, что будет очень сложно найти достойную замену Гвардиоле.

Хосеп занимает пост рулевого «Манчестер Сити» с лета 2016 года. Под его руководством команда шесть раз становилась чемпионом Премьер-лиги, а в сезоне-2022/2023 стала триумфатором Лиги чемпионов УЕФА.

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