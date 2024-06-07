«Барселона» хочет подписать звёздного полузащитника из АПЛ

Полузащитник сборной Бразилии и «Ньюкасла» Бруно Гимараэс имеет вариант продолжения карьеры в испанском клубе. Об этом стало известно журналистам Mundo Deportivo.

Согласно сведениям источника, заполучить футболиста в свои ряды хочет каталонская «Барселона». У «Ньюкасла» есть проблемы с финансовым фэйр-плей, из-за чего «сороки» могут расстаться со своим лидером. Его рыночная стоимость оценивается в 85 миллионов евро.

В минувшем сезоне Бруно провел 50 поединков во всех турнирах, записав себе в актив семь забитых мячей и десять результативных передач. Он связан контрактом с «Ньюкаслом» до лета 2028 года.

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