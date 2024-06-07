Назван лучший центральный защитник мира - это не Араухо и даже не ван Дейк

Аналитики портала FourFourTwo сформировали новый рейтинг. На этот раз были названы десять лучших центральных защитников мирового футбола.

Первое место занял представитель мадридского «Реала» и сборной Германии Антонио Рюдигер. Вторым стал француз Вильям Салиба, который выступает за лондонский «Арсенал». На третьей позиции расположился защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк.

В топ-10 также попали: Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Джон Стоунс («Манчестер Сити»), Маркиньос («ПСЖ»), Натан Аке («Манчестер Сити»), Давид Алаба («Реал»), Габриэль Магальянс («Арсенал») и Рональд Араухо («Барселона»).