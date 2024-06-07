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«Барселона» не может купить Альвареса у «Манчестер Сити» - названа причина

07 Июня 2024 • 08:49 Комментировать

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Аргентины Хулиан Альварес может сменить туманный Альбион на Испанию. По информации журналистов Football Espana, интерес к футболисту проявляют мадридский «Атлетико» и каталонская «Барселона».

Оба клуба хотели бы усилиться чемпионом мира, но не могут потянуть полноценный трансфер из-за финансовых трудностей. Единственный возможный вариант перехода – это аренда. Рыночная стоимость Хулиана оценивается в 90 миллионов евро, а его контракт с «горожанами» рассчитан до лета 2028 года.

В минувшем сезоне Альварес провел 54 поединка, в которых записал на свой счет 19 забитых мячей и 13 голевых передач.

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Атлетико Мадрид Барселона Манчестер Сити Хулиан Альварес трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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