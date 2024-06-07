Уволенный из «Челси» Почеттино обратился к владельцам клуба

«Хочу обратиться к владельцам и руководству клуба. Я благодарен за предоставленную возможность вернуться в АПЛ и руководить таким большим клубом как «Челси». Благодарю вас за поддержку, которую мне оказали. Также спасибо всем футболистам и болельщикам», - говорится в социальных сетях наставника.